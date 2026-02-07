Bitcoin｜比特幣反彈至7萬美元水平 研究機構指危機仍未結束

比特幣昨日（6日）經歷重挫後，今日（7日）出現強勁反彈，重上7萬美元水平。較早時報70,350美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉6.55億億美元（約51億港元）。

研究機構10X Research指出，比特幣接下來可能出現短暫的逆勢反彈或盤整，但今年夏季仍可能再創低點。該機構研究主管Markus Thielen預料，比特幣最低可能下探至5萬美元，甚至落在4至5萬美元的水平。

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型，曾預測2008年金融危機的Michael Burry早前警告，比特幣價格的暴跌可能會加劇成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年囤積比特幣的公司造成損害。Michael Burry則稱，比特幣已被證明是一種純粹的投機性資產，未能像貴金屬般成為一種有效的貶值對沖工具。