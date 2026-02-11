Bitcoin｜比特幣跌勢未止　跌穿6.7萬美元

比特幣今早（10日）再重挫，跌穿6.7萬關口。較早時報66,848美元。據加密貨幣數據平台CoinGlass統計，比特幣投資者在過去24時內，爆倉2.95億美元（約23億港元）。

根據行業研究公司Glassnode數據顯示，持有比特幣超過1千枚的「鯨魚錢包」，在此期間的增持規模逾40億美元，中斷數月來的拋售步伐。Glassnode銷售主管Brett Singer表示，雖然增持有助比特幣在暴跌後企穩，但仍然需要更多資金流入市場。

知名投資理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）於社交媒體發文指，如果只能選擇一種資產，則會選擇比特幣。清崎指，比特幣的設計上限是2,100萬枚，當全數比特幣挖完後，就無法再增加新的比特幣，從而導致比特幣的價格不斷上漲。