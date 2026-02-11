證監會推新指引 准許虛擬資產經紀擴充服務範圍至保證金融資

證監會今天發出新的指引，准許提供虛擬資產交易服務的持牌經紀(虛擬資產經紀)擴充其相關服務範圍至保證金融資，同時訂立高層次框架以向虛擬資產交易平台提供指引，協助其就擬發售予專業投資者的虛擬資產相關槓桿式產品制訂建議。
證監會正根據其ASPIRe路線圖擴大產品和服務多樣性。作為其中一項最新措施，證監會現容許虛擬資產經紀向其證券保證金客戶提供虛擬資產融資服務，前提是須具備足夠的抵押品及設有穩健的投資者保障。此舉將可促使具備穩健信貸狀況及抵押品的保證金客戶更積極參與虛擬資產交易，繼而在風險可控的框架下提高香港市場的流動性。
對於持牌虛擬資產交易平台，證監會首次制定了一套高層次框架，以指導它們開發僅供專業投資者參與並屬槓桿式產品的永續合約。此舉旨在協助投資者實行風險管理策略，並提升其相關資產的現貨市場流動性。為確保投資者得到保障，有關框架概述了這些槓桿式產品須具備的高透明度產品設計、清晰的披露及穩健的營運監控措施。
為進一步推動香港的虛擬資產交易活動，證監會准許持牌虛擬資產交易平台的聯屬公司在其平台上擔任莊家，前提是須設有強而有力的防範措施，以減少利益衝突。這些聯屬公司的參與，應會為持牌虛擬資產交易平台帶來新增的流動性渠道。