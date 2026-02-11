證監會推新指引 准許虛擬資產經紀擴充服務範圍至保證金融資

證監會今天發出新的指引，准許提供虛擬資產交易服務的持牌經紀(虛擬資產經紀)擴充其相關服務範圍至保證金融資，同時訂立高層次框架以向虛擬資產交易平台提供指引，協助其就擬發售予專業投資者的虛擬資產相關槓桿式產品制訂建議。

證監會正根據其ASPIRe路線圖擴大產品和服務多樣性。作為其中一項最新措施，證監會現容許虛擬資產經紀向其證券保證金客戶提供虛擬資產融資服務，前提是須具備足夠的抵押品及設有穩健的投資者保障。此舉將可促使具備穩健信貸狀況及抵押品的保證金客戶更積極參與虛擬資產交易，繼而在風險可控的框架下提高香港市場的流動性。