巴拿馬政府下令接管長和旗下兩座港口

巴拿馬政府周一公布，接管長和在當地營運的兩個港口。(資料圖片)

巴拿馬政府周一（23日）公布，接管由長和（001）在當地營運的兩個港口，並正式撤銷長和的特許經營權合約。

巴拿馬最高法院上月裁定，長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）的港口特許經營合約違憲。巴拿馬海事管理局已按指示接管兩個港口的設施，包括起重機、車輛、電腦系統等設備。巴拿馬總統穆利諾表示，會確保港口未來可持續和穩定運作。

長和：裁決及接管行動均不合法

長和發聲明指，巴拿馬政府於當地時間周一（23日）採取行動，派員進入由旗下公司巴拿馬港口公司營運的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，接管港口的行政及營運權，並禁止巴拿馬港口公司代表進入。