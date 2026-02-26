中國報告：美國利用科技霸權收割虛擬貨幣 3年奪取逾300億美元

報告指控，美國掌控全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上資料分析技術優勢，頭部區塊鏈企業(如Chainalysis、Elliptic)均由美國主導，佔據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，透過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵占境外虛擬貨幣資產。

中國國家電腦病毒緊急處理中心等部門聯合發表報告，指美國利用科技霸權收割全球虛擬貨幣資產，根據不完全統計，單計2022至2025年，美國透過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元(約2340億元)，其中僅柬埔寨跨國犯罪太子集團創辦人陳志一案，就沒收資產規模就達150億美元(約1170億元)，涉及比特幣約12.7萬枚，佔總數50%。

報告又指，幣安及其創始人趙長鵬案同樣為美國利用司法霸權與技術監控手段，逼迫全球虛擬資產平台服從其監管規則、實現經濟收割與規則輸出的另一典型案例。2023年至2025年，美國針對趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最後根據認罪協議，幣安平台繳納43億美元的罰款。

另外，報告引用美國司法部的數據顯示，指相關做法每年可為美國政帶來數百億美元的財政收入，並強化全球虛擬貨幣資產交易對美元的依賴，進一步鞏固了美元的國際貨幣地位。