FM財自 | 港股3月出方向

全球期待的Nvidia昨天公布業績，美股盤後瞬間飆升上203元之後回落，週四美股盤前Nvidia仍然維持在197元之上，市場評價業績高於預期，看漲Nvidia 標題的佔滿財經媒體，正式開市瞬間卻在194.27，比較盤前低開3元，更一開即挫，最低挫至184.32，收市在184.9元。

Nvidia上季財報亮麗，股價卻先升後重挫5.46%，是去年小股災以來最大的單日跌幅，市場關注的，不再在單季營收及獲利，而是在財報揭露的一項關鍵動向：公司過去一年動用逾700億大舉投資客戶與合作夥伴的股權，加速以資本力量鞏固其 AI晶片的主導地位，投資活動現金流支出由204億美元激增至522億美元，所以看財報並非只看表面這麼簡單，到你找到下跌的新聞時，股價已經跌完，所以業績後一定是市場反應優先。