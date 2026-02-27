FM財自 | 港股3月出方向

全球期待的Nvidia昨天公布業績，美股盤後瞬間飆升上203元之後回落，週四美股盤前Nvidia仍然維持在197元之上，市場評價業績高於預期，看漲Nvidia 標題的佔滿財經媒體，正式開市瞬間卻在194.27，比較盤前低開3元，更一開即挫，最低挫至184.32，收市在184.9元。
Nvidia上季財報亮麗，股價卻先升後重挫5.46%，是去年小股災以來最大的單日跌幅，市場關注的，不再在單季營收及獲利，而是在財報揭露的一項關鍵動向：公司過去一年動用逾700億大舉投資客戶與合作夥伴的股權，加速以資本力量鞏固其 AI晶片的主導地位，投資活動現金流支出由204億美元激增至522億美元，所以看財報並非只看表面這麼簡單，到你找到下跌的新聞時，股價已經跌完，所以業績後一定是市場反應優先。
Nvidia的下挫甚至拖累納指，納指100 NDX週三才突破瓶頸25100點，週四跌回之下，尾段雖然收窄跌幅，NDX仍下跌294點收在25034，又跌回好淡分界線之下，又一次消息推翻技術分析的例子。
一日回升反彈難以判斷跌勢完結
港股方面，昨天（0226）恒指期貨期權結算日，恒指高開250點在27000點之上，一開即挫，收市倒跌384點，又回到下方支持位置附近，科指再跌破今年低位，港股結算日前後經常有些突然的漲跌，市場已經見怪不怪。
今天（0227）恒指反而平開反彈，騰訊開在日低510.5元浪底出現後，陽燭反彈，開市價暫時就是日低，這小陽燭初步展現騰訊一個可能逆轉的小技術訊號，不過一日的回升反彈難以判斷跌勢完結否，待下星期，3月初看能否打破2月份的區間震盪僵局。
Option Jack