港人北上常態化　跨境醫療直付服務助提升預算透明度

隨著大灣區融合加深，港人北上生活或工作的情況愈趨普遍，跨境醫療需求亦隨之上升。然而，對不少患者而言，醫療費用是否清晰、能否預算，往往影響求醫時的信心與體驗。保誠發佈的《香港患者心聲》調查顯示，醫療費用透明度及開支可預測性是患者最關注的議題之一。
保誠保險（「保誠」）因應跨境求醫趨勢，持續擴展香港及內地主要城市的醫療網絡，並把「醫療費用直付服務」[1]延伸至更多合作醫療機構。合資格客戶在完成治療後，由保險公司直接與醫療機構結算已批核費用，毋須先行支付費用，有助減輕現金流壓力，令醫療開支更清晰、更可預算，讓患者能專心接受治療，加快康復進度。
於去年保誠進一步擴展醫療網絡，先後與香港浸信會醫院、佛山復星禪誠醫院以及IHH醫療集團（北亞洲）在上海及香港旗下的指定醫療設施[2]達成策略性合作，為合資格客戶提供更全面便捷的醫療費用直付服務，回應港人跨境生活及就醫的實際需要。
相較傳統「先支付、後索償」的醫療保險模式，保誠的醫療費用直付服務透過預先批核安排，由醫療機構於治療前提交申請，並在完成治療後由保誠直接支付已批核費用，同時配合預約網絡醫生的一站式支援，有效減輕患者在求醫過程中的精神及經濟壓力。根據保誠數據，2025 年上半年直付理賠個案按年上升 87%，反映市場對此類服務的需求持續增加。
面對跨境求醫普及化，保險的角色亦由單純處理賠付，延伸至更全面的醫療體驗管理。當預算透明、程序清晰，即使身處外地，患者也可安心接受治療，讓整個醫療體驗更順暢，提高治療效率。
[1] 醫療費用直付服務只適用於合資格醫療保險計劃。醫療費用直付服務為一項就受保醫療開支而設的行政安排，由保誠指定之第三方服務供應商提供。保誠並非服務供應商或服務供應商代理，對於上述服務之質素及其供應並不作出任何的陳述、保證或承諾。在任何情況下，保誠都不會就服務供應商在提供上述服務時的作為或不作為而承擔任何責任或法律責任。服務受條款及細則約束。
[2] 指定醫療設施包括港怡醫院、港怡日間醫療中心、港怡醫匯 (黃竹坑)、上海百匯醫院、百匯醫療新天地醫療中心、百匯醫療（浦東碧雲）門診部以及百匯醫療（長寧古北）門診部