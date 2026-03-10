港人北上常態化　跨境醫療直付服務助提升預算透明度

隨著大灣區融合加深，港人北上生活或工作的情況愈趨普遍，跨境醫療需求亦隨之上升。然而，對不少患者而言，醫療費用是否清晰、能否預算，往往影響求醫時的信心與體驗。保誠發佈的《香港患者心聲》調查顯示，醫療費用透明度及開支可預測性是患者最關注的議題之一。

於去年保誠進一步擴展醫療網絡，先後與香港浸信會醫院、佛山復星禪誠醫院以及IHH醫療集團（北亞洲）在上海及香港旗下的指定醫療設施[2]達成策略性合作，為合資格客戶提供更全面便捷的醫療費用直付服務，回應港人跨境生活及就醫的實際需要。

相較傳統「先支付、後索償」的醫療保險模式，保誠的醫療費用直付服務透過預先批核安排，由醫療機構於治療前提交申請，並在完成治療後由保誠直接支付已批核費用，同時配合預約網絡醫生的一站式支援，有效減輕患者在求醫過程中的精神及經濟壓力。根據保誠數據，2025 年上半年直付理賠個案按年上升 87%，反映市場對此類服務的需求持續增加。