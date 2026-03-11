OpenClaw概念！ 騰訊急升7% 股市爆「龍蝦」狂歡

股市爆發「龍蝦」狂歡！開源AI代理軟件OpenClaw(俗稱小龍蝦)近日在內地爆紅，並引爆股市新一輪的AI炒作主題。騰訊控股(700)旗下騰訊雲周一迅速推出類似OpenClaw的AI智能體WorkBuddy，昨股價曾急升近8%，並創約1年來最大的單升幅。大行憧憬WorkBuddy可引領內地AI市場進入轉捩點。

前稱Clawdbot的OpenClaw由奧地利開發者Peter Steinberger創造，為可直接操作使用者電腦軟件並完成工作的「AI員工」，亦被指是從「聊天AI」到「執行AI」的解放。OpenClaw近月在內地爆紅並掀起「全民養龍蝦」熱潮，為2022年ChatGPT與2005年DeepSeek後，2026年的科技界新焦點，連騰訊創辦人馬化騰也直言「沒有想到會這麼火」。