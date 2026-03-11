OpenClaw概念！ 騰訊急升7% 股市爆「龍蝦」狂歡

股市爆發「龍蝦」狂歡！開源AI代理軟件OpenClaw(俗稱小龍蝦)近日在內地爆紅，並引爆股市新一輪的AI炒作主題。騰訊控股(700)旗下騰訊雲周一迅速推出類似OpenClaw的AI智能體WorkBuddy，昨股價曾急升近8%，並創約1年來最大的單升幅。大行憧憬WorkBuddy可引領內地AI市場進入轉捩點。
前稱Clawdbot的OpenClaw由奧地利開發者Peter Steinberger創造，為可直接操作使用者電腦軟件並完成工作的「AI員工」，亦被指是從「聊天AI」到「執行AI」的解放。OpenClaw近月在內地爆紅並掀起「全民養龍蝦」熱潮，為2022年ChatGPT與2005年DeepSeek後，2026年的科技界新焦點，連騰訊創辦人馬化騰也直言「沒有想到會這麼火」。
推WorkBuddy或成里程碑
花旗報告指，騰訊的WorkBuddy與OpenClaw技能完全相容，並進一步提升易用性與安全性，其廣泛可及性意味將深刻改變普通用戶日常生活與工作方式，亦是騰訊的重要里程碑。該行又認為，WorkBuddy的發布或標誌內地AI代理市場正式由「提問與回答」走向「委託與執行」的轉捩點。花旗給予騰訊「買入」評級，目標價783元，股價昨收報553.5元，大升7.3%，為去年3月6日以來最大單日升幅。
智譜稀宇落鑊 券商籲留意阿里
除騰訊外，智譜(2513)昨亦正式上線支持一鍵安裝的本地版OpenClaw應用程式AutoClaw(澳龍)，昨股價亦一度瘋漲21.2%，收市仍升12.9%，報649元。另外，MiniMax(稀宇科技，100)亦將語音及音樂模型的開放平台接口封裝並上架OpenClaw；稀宇股價連續兩日急升，昨漲22.4%，兩日累升逾五成，報1,220元創新高。中銀證券指，AI代理潛在戰略意義與應用前景已漸顯現，港股投資機會除智譜及稀宇，還有昨升3.7%的阿里巴巴(9988)。