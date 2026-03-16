八達通｜新一輪手機迎新消費優惠 新客戶可享最高400元獎賞

八達通卡有限公司今日(16日)公布推出新一輪手機八達通迎新及消費優惠。由即日起至5月16日，新登記手機八達通或轉移實體八達通至手機八達通並進行消費的客戶，可享最高港幣400元獎賞，讓市民在日常生活中享受更便捷的支付體驗。
推廣期內，成功開立全新手機八達通或將現有實體卡轉移至手機八達通的用戶，只需於八達通推廣網頁完成登記，並以手機八達通進行一次港幣100元或以上的合資格交易，即可享港幣100元八達通增值額。迎新獎賞名額為首10,000名合資格新客戶。獎賞將於完成單次合資格交易後第7日開始供領取，客戶可透過八達通App，或前往指定港鐵站及商場內的八達通服務站拍咭領取。
加推日常消費賞5%回贈 最高可享港幣300元獎賞
首10,000名合資格迎新獎賞客戶更可於推廣期內，以手機八達通於指定商戶、九巴網店及指定電動車充電站進行每筆港幣100元或以上之交易，即可獲得5%回贈（最多可享港幣300元）。 參與商戶涵蓋超過250個已安裝新八達通機的零售及餐飲品牌、及指定中小企商戶。無論日常購物、餐飲、交通或為私家車充電，均可享受八達通帶來的額外優惠。消費回贈將於6月1日至30日開放領取，用戶可透過八達通App或八達通服務站領取獎賞。