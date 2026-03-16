八達通｜新一輪手機迎新消費優惠 新客戶可享最高400元獎賞

推廣期內，成功開立全新手機八達通或將現有實體卡轉移至手機八達通的用戶，只需於八達通推廣網頁完成登記，並以手機八達通進行一次港幣100元或以上的合資格交易，即可享港幣100元八達通增值額。迎新獎賞名額為首10,000名合資格新客戶。獎賞將於完成單次合資格交易後第7日開始供領取，客戶可透過八達通App，或前往指定港鐵站及商場內的八達通服務站拍咭領取。

加推日常消費賞5%回贈 最高可享港幣300元獎賞

首10,000名合資格迎新獎賞客戶更可於推廣期內，以手機八達通於指定商戶、九巴網店及指定電動車充電站進行每筆港幣100元或以上之交易，即可獲得5%回贈（最多可享港幣300元）。 參與商戶涵蓋超過250個已安裝新八達通機的零售及餐飲品牌、及指定中小企商戶。無論日常購物、餐飲、交通或為私家車充電，均可享受八達通帶來的額外優惠。消費回贈將於6月1日至30日開放領取，用戶可透過八達通App或八達通服務站領取獎賞。