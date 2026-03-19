恒生指數半日跌432點　騰訊績後挫近6%(更新)

聯儲局按兵不動，維持預料今年減息1次，聯儲局主席鮑威爾表示，油價急升，預料短期內推高通脹，美股急挫。恒指今日（19日）承接美股走勢，低開474點，報25,550點。恒指裂口低開後，最多跌522點，低見25,502點，其後跌幅一度收窄至287點，見25,737點，其後走勢再度向下，半日跌432點，報25,592點，成交1535.28億元。國指跌115點，報8,720點；科指跌80點，報5,027點。

科技股個別發展，騰訊（700）去年純利按年增16%，派末期息5.3港元，股價跌5.9%，報518元；美團（3690）升0.69%，報80.85元；京東（9618）跌1.51%，報111.1元；阿里巴巴（9988）跌3.41%，報133元；百度（9888）跌2.22%，報119.1元；小米（1810）升4.27%，報36.64元；快手（1024）跌5.42%，報55.8元；網易（9999）跌1.81%，報184.4元。