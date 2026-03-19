長實去年純利減21%增派息 稱本地樓市續受政策利率主導

長實去年年度已確認物業銷售收入204.49億元，大升1.05倍；物業租務收入60.2億元，少1.9%；酒店及服務套房業務收益16.58億元，多0.4%；英式酒館業務收入262.27億元，增7.4%，主要為年度內價格調整及當地貨幣升值所帶動，而英式酒館業務錄得年度溢利19.33億元，增9.1%。不過，由於英國酒館行業的環境變得更艱難，集團需要為英式酒館的資產減值16.2億元，而經扣除資產減值後的溢利收益為3.13億元，少41.9%。

集團去年底止擁有可開發土地儲備約6,500萬方呎，其中600萬方呎、5,600萬方呎及300萬方呎分別位於香港、內地及海外。

李澤鉅：全球正處前所未有地緣政治不確定時期

主席李澤鉅指，全球正處於前所未有地緣政治不確定時期，既有國際秩序正經歷轉型，而區域衝突使情況越加複雜。與此同時，科技迅速發展及持續氣候挑戰，將為全球商業格局及人才與資本資源配置帶來顛覆性轉變。集團作為跨國企業，憑藉旗下在各地多元化行業穩固優質投資與資產組合，具備優越條件在多變營商環境，沉穩應對各式挑戰。集團恪守嚴謹財務管理紀律，以保持雄厚財務實力與充裕流動資金優勢，並將繼續秉持「發展不忘穩健、穩健不忘發展」原則，貫徹其為股東創造長遠價值及可持續增長方針，靈活調配資金以適時把握合適機遇，創造穩定回報與經常性收入。