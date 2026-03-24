金價走勢｜現貨金重回4400美元　中金：切勿高估央行購金意欲

中金研究報告指，去年以來金價一路上升，其中一個常見的觀點是全球央行出於避險而大幅購金。中金表示，全球央行購金與金價之間的相關性有所增強，但數據顯示，近幾年來主要是新興市場，以及發展中國家的央行增持黃金，尤其是非浮動匯率經濟體；發達國家央行因為無需干預匯率，外匯儲備本身也比較平穩，增持黃金的意願不顯著，甚至少數央行出現小幅減持黃金的現象。

中東局勢緩和，美國總統特朗普突然宣布暫停攻擊伊朗5天。現貨金價周一（23日）跌穿每盎司4,100美元，曾低見4,098.87美元，之後逐漸回升，周二（24日）重回4,400美元水平，較早時報每盎司4,420.42美元，升約0.3%。

世界黃金協會：更多央行將在年內買入黃金

不過，世界黃金協會（WGC）亞太區主管兼全球央行主管樊少凱（Shaokai Fan）在周二表示，黃金作爲對沖去美元化和地緣政治風險的工具，預料在黃金市場上長期不活躍的央行將在今年內買入黃金。

現貨白銀重回70美元

現貨白銀周一曾跌至每盎司60.97美元，之後回升至70美元水平附近。較早時，現貨白銀報每盎司70.26美元，升1.6%。

除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦下滑，現貨鉑金重上每盎司1,880美元水平；現貨鈀金亦回升至每盎司1,430美元水平。