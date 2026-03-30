渣打：恒指12個月回升28000至29000點 若油價未見頂 最差回落21500點

渣打財富方案首席投資辦公室公布第2季環球市場展望，基於中東衝突仍充滿不確定性，該行料國際油價未來數周有70%機會見頂。恒生指數12個月內有機會回升至28000至29000點，目標為28400點。渣打北亞區投資總監鄭子豐認為，如果油價尚未見頂，或更多數據顯示聯儲局不會在今年下半年恢復減息，港股可能跌至21500至22500點。

短期油價繼續引發市場波動，鄭子豐建議投資者均衡配置環球股票，略微偏重防守型優質股多於增長股，當中偏好具吸引力股息率和或回購潛力的股份。地區布局則偏好美國及亞洲除日本以外地區，對中國大陸及香港市場維持正面看法。其中美國是全球最大石油生產國，經濟更具韌性。同時美股盈利增長強勁，科技股估值溢價回落至5年低位。而亞洲股票雖受油價高企影響而持續受壓。惟今明兩年盈利增長預測領先全球，估值相對全球股票仍折讓逾30%。