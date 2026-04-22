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財經
出版：2026-Apr-22 10:16
更新：2026-Apr-22 12:25

恒生指數半日跌350點　寧德時代跌近5%(更新)

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恒生指數低開55點，報27,210點。(資料圖片)

恒生指數低開183點，報26,303點。(資料圖片)

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伊朗局勢未明朗，伊朗拒絕與美國的第二輪談判，特朗普宣布無限期延長停火，美國三大指數走勢向下。恒指連升兩日，累計升327點後，恒指今早（21日）現回吐，低開183點，報26,303點。恒指低開後，走勢向下，愈跌愈有，一度跌397點，低見26,089點，半日跌350點，報26,137點，成交1,229.42億元。國指跌138點，報8,804點；科指跌111點，報4,950點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.7%，報505元；美團（3690）跌2.83%，報84元；京東（9618）跌2.68%，報119.7元；阿里巴巴（9988）跌3.38%，報131.7元；百度（9888）跌2.81%，報121.1元；小米（1810）跌1.3%，報31.98元；快手（1024）跌2.98%，報45元；網易（9999）跌3.61%，報176.3元。

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霍爾木茲海峽仍被封鎖，國際油價上升。石油股方面，中海油（883）升0.6%，報26.76元；中石油（857）升1.53%，報10.6元；中石化（386）跌1.52%，報4.53元。

路透引述文件報道，寧德時代（3750）遭中石化減持，股價跌4.89%，報700元。

滙控（005）跌0.49%，報143元。

泡泡瑪特（9992）跌1.76%，報161.5元。

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