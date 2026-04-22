恒生指數半日跌350點　寧德時代跌近5%(更新)

伊朗局勢未明朗，伊朗拒絕與美國的第二輪談判，特朗普宣布無限期延長停火，美國三大指數走勢向下。恒指連升兩日，累計升327點後，恒指今早（21日）現回吐，低開183點，報26,303點。恒指低開後，走勢向下，愈跌愈有，一度跌397點，低見26,089點，半日跌350點，報26,137點，成交1,229.42億元。國指跌138點，報8,804點；科指跌111點，報4,950點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.7%，報505元；美團（3690）跌2.83%，報84元；京東（9618）跌2.68%，報119.7元；阿里巴巴（9988）跌3.38%，報131.7元；百度（9888）跌2.81%，報121.1元；小米（1810）跌1.3%，報31.98元；快手（1024）跌2.98%，報45元；網易（9999）跌3.61%，報176.3元。