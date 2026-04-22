恒生指數跌324點　寧德時代跌近5%(更新)

伊朗局勢未明朗，伊朗拒絕與美國的第二輪談判，特朗普宣布無限期延長停火，美國三大指數走勢向下。恒指連升兩日，累計升327點後，恒指今早（21日）現回吐，低開183點，報26,303點。恒指低開後，走勢向下，愈跌愈有，半日跌350點，報26,137點。恒指午後跌幅再擴大，一度跌穿早市低位，曾最多跌414點，低見26,073點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌324點，收報26,163點，成交2,283.03億元。國指跌141點，報8,801點；科指跌97點，報4,963點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.89%，報504元；美團（3690）跌2.55%，報84.25元；京東（9618）跌2.28%，報120.2元；阿里巴巴（9988）跌3.52%，報131.5元；百度（9888）跌2.81%，報121.1元；小米（1810）跌1.85%，報31.8元；快手（1024）跌2.24%，報45.34元；網易（9999）跌2.9%，報177.6元。