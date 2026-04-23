證監會與羅兵咸永道達成協議，就恒大虛假財務報表向股東賠償10億港元。

證監會與羅兵咸永道會計師事務所達成協議，據此，羅兵咸永道香港同意預留10億港元，以向中國恒大集團的合資格獨立少數股東作出賠償。根據所達成的協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取任何進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。

羅兵咸永道香港曾審核恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度的財務報表。證監會的調查聚焦於中國恒大的業績公告和年報，當中發現目前正在清盤中的中國恒大在2019及2020財政年度的經審核年度收入，分別被誇大了人民幣2,139億元或44.79%及人民幣3,502億元或69.03%。因此，兩個財政年度分別為人民幣335億元及人民幣314億元的經審核年度利潤，實應為人民幣71.2億元及人民幣199億元的虧損。