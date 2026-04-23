證監會與羅兵咸永道達成協議，就恒大虛假財務報表向股東賠償10億港元。

證監會與羅兵咸永道會計師事務所達成協議，據此，羅兵咸永道香港同意預留10億港元，以向中國恒大集團的合資格獨立少數股東作出賠償。根據所達成的協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取任何進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。
羅兵咸永道香港曾審核恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度的財務報表。證監會的調查聚焦於中國恒大的業績公告和年報，當中發現目前正在清盤中的中國恒大在2019及2020財政年度的經審核年度收入，分別被誇大了人民幣2,139億元或44.79%及人民幣3,502億元或69.03%。因此，兩個財政年度分別為人民幣335億元及人民幣314億元的經審核年度利潤，實應為人民幣71.2億元及人民幣199億元的虧損。
證監會又指，儘管羅兵咸永道香港並不承認下述事項，但證監會認為羅兵咸永道香港：
在擔任中國恒大的核數師期間，牽涉入披露《證券及期貨條例》第277條所指的虛假或具誤導性的資料
在對中國恒大的2019財政年度及2020財政年度的財務報表進行審計期間，沒有維持核數師的獨立性
在審計規劃、執行審計程序及處理審計違規事項方面，沒有抱持充分和專業的懷疑態度；
沒有設計並執行有效的實地視察，以確定物業的建造及交付狀況，從而作出適當的收入確認
主動默許中國恒大管理層操縱審計樣本及實地視察的行為，致使提前確認收入一事遭到隱瞞
沒有充分核實相關證明文件及紀錄的真確性。
本著為股東爭取賠償的最終目標，證監會斷定，與羅兵咸永道香港達成協議，是最符合中國恒大獨立少數股東的利益，而根據該協議，已預留10億港元，以透過由獨立管理人監督的程序，分發予該等獨立少數股東作為賠償。賠償程序的詳細條款將會適時公布。
與此同時，中國恒大的獨立少數股東及其中介機構應保存涉及該公司股份的交易紀錄，以便就賠償提出申索。中介機構亦應向這些股東提供合理協助，以便他們提出申索。