渣打首季稅前多賺17%　因中東衝突信貸減值增至近3億美元

渣打集團（2888）公布，截至3月底的首季業績，除稅前溢利24.5億元（美元，下同），按年增長17%。

期內，經營收入59億元，按年升9%，創下季度紀錄。經調整淨息差2.05%，減少7個基點，因減息及邊際利潤受壓的影響部分被債務組合改善所抵消。普通股權一級資本比率13.4%。

首季，信貸減值上升至2.96億元，按年增加36.41%，主要因防範中東衝突的影響計提一般性額外撥加1.9億元所致，部分被企業及投資銀行業務的撥回及收回款項及其他額外撥加減少所抵消。

渣打維持今年的指引維持不變，按固定滙率基準計算，列賬基準經營收入按年增幅將接近5%至7%範圍的較低水平，當中預期淨利息收入將大致按年持平；列賬基準成本將大致持平，包括「提效增益」計劃最後一年的支出；以及法定有形股東權益回報將高於12%。