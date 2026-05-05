獅王放榜｜滙控首季稅前利潤跌1%遜預期　派息10美仙

滙豐控股（005）公布，截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤93.76億元（美元，下同），按年跌1.14%，除稅後利潤73.94億元，按年跌2.32%。普通股股東應佔盈利69.38億美元，按年微升0.08%，每股派息10仙，按年持平。
對於期內列賬基準除稅前利潤下跌，滙控指，反映首季預期信貸損失及其他信貸減值準備增加、須予注意項目的不利影響，以及營業支出上升。不過，財富管理業務的費用及其他收益表現強勁帶動收入增長，加上銀行業務淨利息收益增加，抵銷部分負面影響。
期內淨利息收益為89.45億美元，按年增加6億元，增幅為7.75%，當中計及2026年第⼀季⼀次性項目的1億元不利影響。滙控表示，有關增幅主要原因是存款結餘增⻑、結構性對沖以較高收益率再投資的裨益，以及市場利率下跌對調配至交易賬項的資⾦之影響。唯交易賬項結餘增加，抵銷了部分增幅。
預期信貸損失按年增4億
預期信貸損失按年增加4億元至13億元。滙控提及，今年首季的提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。
上季普通股權一級資本比率14%，按季減少0.9個百分點，滙控指，影響因素包括恒生銀行私有化影響、股息及風險加權資產增加，但有關減幅部分被監管規定利潤抵銷。
滙控表示，對於重新啟動股份回購的決定，將取決於按季度進⾏的正常回購考慮及流程。