獅王放榜｜滙控首季稅前利潤跌1%遜預期　派息10美仙

期內淨利息收益為89.45億美元，按年增加6億元，增幅為7.75%，當中計及2026年第⼀季⼀次性項目的1億元不利影響。滙控表示，有關增幅主要原因是存款結餘增⻑、結構性對沖以較高收益率再投資的裨益，以及市場利率下跌對調配至交易賬項的資⾦之影響。唯交易賬項結餘增加，抵銷了部分增幅。

預期信貸損失按年增4億

預期信貸損失按年增加4億元至13億元。滙控提及，今年首季的提撥主要反映企業及機構理財業務就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化風險承擔，以及因中東爆發衝突導致不確定性加劇和未來經濟前景惡化而增撥的3億美元準備。