股價瀉半成！ 滙控受累中東衝突 撥備季增44%

滙豐控股(005)交出遜預期季績，股價應聲插水！滙控截至今年3月底止首季除稅前利潤93.76億美元，按年少1.1%，稍遜於市場預期；更甚是，期內集團預期信貸損失(ECL)錄13億美元，按年多48.5%，按季亦增44%，包括為中東增撥３億美元準備。滙控財務總監郭珮瑛表示(Pam Kaur)表示，倘中東局勢回穩，不排除未來或會回撥，並重申中東是核心戰略的一部分，將繼續在當地投資財富管理業務。

集團首季ECL準備佔客戶貸款總額0.52%，較去年底多0.16個百分點。集團指，中東爆發衝突導致不確定性加劇，和未來經濟前景惡化而增撥3億美元準備。郭珮瑛表示，中東地區的財富管理業務只有小量資本外流，且信貸組合仍穩健。

捲欺詐涉風險承擔4億美元

另外，集團上季的提撥亦反映企業及機構理財業務中，就英國一家財務保薦人涉及的4億美元欺詐相關第二市場證券化的風險承擔。郭珮瑛未有透露欺詐事件的詳情，只指相關風險涉及一家私募信貸基金，只為個別事件。她強調，集團密切關注私人信貸風險，相關風險敞口約60億美元，僅佔總資產約2%，暫未有發現其他類似的欺詐風險，未來會加強對財務保薦人的盡職審查。