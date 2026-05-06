5至6月少於5%往來香港客運航班取消　港府指不一定因燃油價格波動

國際包括亞太區多間航空公司，因航空燃油供應或價格相關原因取消航班。運輸及物流局指截至昨日，民航處接獲航空公司通報，今年5月及6月往來香港國際機場的客運航班整體少於5%被取消。

運輸及物流局回覆立法會議員陳克勤的書面質詢，指5月及6月（傳統旅遊淡季）整體少於5%的往來香港國際機場客運航班被取消，而7月（傳統旅遊旺季）則整體有約1%的航班被取消。然而，港府指取消航班的原因包括天氣、飛機技術問題、營運理由等因素。因此，上述數字不一定能完全反映因燃油價格波動而導致的航班取消情況。儘管有部分航班被取消，上月的香港國際機場客運航班總數及客運量仍按年分別上升約5%及約8%。