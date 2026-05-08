八達通｜消費滿100元送九巴乘車回贈4元　最多獲10次可慳足40元【附領取攻略】

八達通與九巴及龍運巴士推出首個結合零售及交通的跨界優惠，將日常購物與交通回贈直接掛鉤。用戶只需在任何線上或線下的零售商戶，用登記的八達通單一消費滿100元，便可獲得九巴或龍運巴士兩程各2元的乘車回贈，推廣期內最多可獲10次，即合計回贈40元。所有八達通用戶均可參與，由即日起至6月7日，用戶只要在推廣網頁登記八達通號碼及電郵地址，並在任何線上或線下的零售商戶單一消費滿$100，6月19日或之前將收到電郵通知可獲得的回贈數量。

其後用戶6月19日至7月2日期間只要以登記的八達通乘坐九巴或龍運巴士，每程車資$2或以上（合資格換領車程），以兌換每程$2回贈，7月8日至8月7日可在八達通App或八達通服務站領取回贈。即用戶需要先坐巴士後領回贈。

用戶須知方面，回贈不適用於八達通銀包餘額付款的零售交易，若限額已送罄，將不會發放相關獎賞。另外若用戶未能在限期內領取回贈，將會自動取消並不作任何通知。