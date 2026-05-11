瑞銀：今年恒指目標3萬點 料樓價升5至10%

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃表示，今年總體投資環境向好，AI概念備受看好，惟市場需留意高油價對下游產業的影響，如化肥、農業及日常消費品。該行看好電動車產業、能源安全、再生能源及核能等產業。並預期房地產、金融業、銀行業、券商、保險業等與對利率比較敏感的行業，將面臨更大波動。另外，該行維持恒指今年30000點目標價；以及美國今年第4季減息1次的預測不變。

提及AI泡沫，連沛堃考量到市場估值較高及IPO解禁等因素，料個別股票存在回調風險，惟未見AI需求下降或替代品出現，認為整體行業未見泡沫爆破跡象。整體而言，該行仍看好如半導體、芯片等AI上游板塊。而下游AI應用方面，由於市場競爭激烈，該行持觀望態度。連沛堃又補充，台韓市場受惠於熱潮迎來升勢，當地上市公司較專門於此半導體、芯片產業，瑞銀繼續看好兩者市場。