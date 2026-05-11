瑞銀：今年恒指目標3萬點 料樓價升5至10%

瑞銀全球研究部亞太區研究部總監連沛堃表示，今年總體投資環境向好，AI概念備受看好，惟市場需留意高油價對下游產業的影響，如化肥、農業及日常消費品。該行看好電動車產業、能源安全、再生能源及核能等產業。並預期房地產、金融業、銀行業、券商、保險業等與對利率比較敏感的行業，將面臨更大波動。另外，該行維持恒指今年30000點目標價；以及美國今年第4季減息1次的預測不變。
提及AI泡沫，連沛堃考量到市場估值較高及IPO解禁等因素，料個別股票存在回調風險，惟未見AI需求下降或替代品出現，認為整體行業未見泡沫爆破跡象。整體而言，該行仍看好如半導體、芯片等AI上游板塊。而下游AI應用方面，由於市場競爭激烈，該行持觀望態度。連沛堃又補充，台韓市場受惠於熱潮迎來升勢，當地上市公司較專門於此半導體、芯片產業，瑞銀繼續看好兩者市場。
預料今年樓價升5至10%
受內地專才來港，移民回流潮及庫存回落等因素支撐，該行預料預料今年樓價升5至10%。綜觀市場，該行最看好住宅，其後分別為寫字樓及零售。瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻認為若美國今年減息一次，可為樓價帶來約10%左右升幅。
寫字樓方面，林鎮鴻認為港股交易量蓬勃，金額行業需求較強。其中證監會持牌人數最新升約4.5%，反映金融行業增聘人手，料中環寫字樓租金會有大概2%至3%增長，考慮到其他地區寫字樓仍存在供給問題，認為香港今年寫字樓租金大致持平。
展望本周中美元首會面，瑞銀香港研究部總監陳志立預期雙方將聚焦重大主題，如科技合作、貿易等，若有放鬆或合作消息，將對中港股有正面影響。