迷策略：Pokémon寶可夢藏卡代幣基金完成首輪募資獲超購。

數字資產公司MemeStrategy迷策略今日(11日)宣佈，其於3月推出的全球首隻寶可夢(Pokémon)藏卡代幣化基金，已在證監會發牌另類資產數字投資平台「EVIDENT」上完成首輪募資；該基金錄得超額認購，機構及專業投資者反應熱烈。

迷策略指，該基金由EVIDENT發行代幣，其代幣化經濟權益與EVIDENT於基金的合夥權益掛鈎。基金專門投資PSA評級為10分的「梵高比卡超」藏卡(Pikachu with Grey Felt Hat)。迷策略行政總裁陳展程表示，基金首次發行即獲機構投資者熱烈反響，印證流行文化藏品如何在穩健及透明的框架下與現代金融產品完美結合。