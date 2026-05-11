迷策略：Pokémon寶可夢藏卡代幣基金完成首輪募資獲超購。

數字資產公司MemeStrategy迷策略今日(11日)宣佈，其於3月推出的全球首隻寶可夢(Pokémon)藏卡代幣化基金，已在證監會發牌另類資產數字投資平台「EVIDENT」上完成首輪募資；該基金錄得超額認購，機構及專業投資者反應熱烈。
迷策略指，該基金由EVIDENT發行代幣，其代幣化經濟權益與EVIDENT於基金的合夥權益掛鈎。基金專門投資PSA評級為10分的「梵高比卡超」藏卡(Pikachu with Grey Felt Hat)。迷策略行政總裁陳展程表示，基金首次發行即獲機構投資者熱烈反響，印證流行文化藏品如何在穩健及透明的框架下與現代金融產品完美結合。
陳展程：明度高且投資渠道便捷
陳展程續指，這種模式之所以吸引機構投資者，關鍵在於其透明度高且投資渠道便捷；投資者毋須處理卡牌真偽鑑定、保管及買賣的繁瑣過程，即可直接參與這類資產；迷策略認為文化金融領域的發展才剛起步，未來計劃推出更多元化的收藏品投資產品，進一步釋放其長遠潛力。
EVIDENT：樂見代幣化產品日漸普及
EVIDENT創始人暨行政總裁Florian M. Spiegl表示，非常樂見代幣化產品日漸普及，並愈來愈受專業投資者歡迎，成為他們投資另類資產的重要途徑；他認為，這次合作證明了在穩健的基礎設施支持下，代幣化技術能夠為投資者提供安全且透明的文化資產投資渠道，進而推動數字資產領域細分市場的持續發展。
梵高比卡超
「梵高比卡超」卡牌在寶可夢卡牌市場被普遍視為「藍籌」資產，該卡是The Pokémon Company與荷蘭阿姆斯特丹梵高博物館的跨界傑作，其設計靈感源自梵高名畫《戴灰色毛氈帽的自畫像》，巧妙地將藝術精髓與全球知名的經典文化品牌結合。自2023年底限量發售以來，公開數據顯示「梵高比卡超」PSA10卡牌於二級市場的價格已上漲超過400%[1]。據估計，目前該款卡牌全球約有4.7萬張[2]；按當前二級市場價格計算，「梵高比卡超」PSA10卡牌總市值估計已超過1.48億美元。