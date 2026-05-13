據報機管局接管11 SKIES七成樓面　新世界澄清未達成任何合約變更協議

早前《南華早報》引述消息人士報道，機管局已與新世界發展(017)達成協議，在香港國際機場二號航站樓啟用前，將接手「11 SKIES」的70%樓面，即266萬平方呎的零售及餐飲空間。至於餘下的57萬平方呎的娛樂空間及辦公室，目前仍未知有何安排。新世界發展在周四(14日)發公告澄清，已向控股股東周大福企業查詢，獲告知潛在投資者可能投資公司事項並無重大進展，以及尚未與任何潛在投資者達成任何協議，包括任何對公司作出的潛在投資額、性質或形式。

新世界：一直與機管局商討

新世界發展表示，一直與機管局進行商討，以重新檢視及/或探索「11 SKIES」項目，在合約安排方面作出任何變更的可能性，有關商討仍在進行中，公司尚未就有關「11 SKIES」項目的合約安排方面的任何變更，與機管局達成任何協議。

至於集團融資安排，公告指，集團將於日常業務流程中管理與貸款人的融資安排，並不知悉任何重設集團融資條款的期限。