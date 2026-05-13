過去新世界斥資200億元籌建 據報機管局接管11 SKIES七成樓面

《南華早報》引述消息人士報道，機管局已與新世界發展(017)達成協議，在香港國際機場二號航站樓啟用前，將接手11 SKIES的70%樓面，即266萬平方呎的零售及餐飲空間。至於餘下的57萬平方呎的娛樂空間及辦公室，目前仍未知有何安排。

「11 SKIES」當年由新世界發展斥資200億元籌建，依照相關協議，集團每年需就11 SKIES項目向機管局支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%(以較高者為準)，有關款項將由2028年開始支付，直至2066年。