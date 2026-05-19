渣打公布新中期目標　逐步遞增股息　2030年前削逾15%企業職能職位

渣打集團公布，提前一年實現2026年的中期財務目標，為長期趨勢提前作出投資，以維持強勁增長、提高生產力、改善盈利質素、擴大競爭優勢。
集團計劃2028年有形股東權益回報高於15%，較2025年提高逾3個百分點，2030年再提高至約18%，並為支持30%或以上的派息率，渣打將逐步遞增每股股息。
削逾15%企業職能職位
渣打表示，下階段增長將建基於更精簡、高效及緊密連繫的營運模式，將以審慎原則進行員工規劃，2030年前削減逾15%的企業職能相關職位；以及透過提升生產力，預料2028年前，提高每名員工所創造的收入約20%。集團亦正加強自動化、先進分析及人工智能的應用，以精簡流程及改善決策。
每股盈利複合增長率目標達高雙位數
渣打提及，2025年至2028年每股盈利複合增長率目標達高雙位數，收入複合年增長率介乎5%至7%。集團計劃2028年成本對收入比率約57%，即3年降低6個百分點。
另外，渣打指普遍股權一級資本比率介乎13%至14%，貸款損失率維持於跨周期30至35個基點範圍。
行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團正投資於建立可隨時間倍增的各項競爭優勢，推動可持續增長及更優質回報，並制定清晰目標。
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