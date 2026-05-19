渣打公布新中期目標　逐步遞增股息　2030年前削逾15%企業職能職位

渣打集團公布，提前一年實現2026年的中期財務目標，為長期趨勢提前作出投資，以維持強勁增長、提高生產力、改善盈利質素、擴大競爭優勢。

集團計劃2028年有形股東權益回報高於15%，較2025年提高逾3個百分點，2030年再提高至約18%，並為支持30%或以上的派息率，渣打將逐步遞增每股股息。

削逾15%企業職能職位

渣打表示，下階段增長將建基於更精簡、高效及緊密連繫的營運模式，將以審慎原則進行員工規劃，2030年前削減逾15%的企業職能相關職位；以及透過提升生產力，預料2028年前，提高每名員工所創造的收入約20%。集團亦正加強自動化、先進分析及人工智能的應用，以精簡流程及改善決策。