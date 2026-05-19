李家超：下月率團訪哈薩克和烏茲別克　推經貿合作

李家超提及，這次代表團將會是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業最廣的外訪代表團，將包括政府官員及超過60名高級別商務代表，規模比起他去年率團出訪中東更大。其中香港代表超過30人，涵蓋工商、金融、法律、物流等，內地企業代表亦超過30人，來自10多個省市及自治區。

行政長官李家超將會首次出訪中亞，6月初率團出訪中亞兩國，包括哈薩克和烏茲別克。李家超行政會議前見傳媒表示，中亞地區正積極推進經濟多元化，在基建等領域發展蓬勃，與香港有很多合作空間。這兩個國家是中亞的龐大市場，市場潛力優厚。

李家超說，今次出訪有3個目的，包括進一步開拓新興市場，為推動長遠經貿往來奠定基礎；加強政府與政府之間的關係和往來，推動雙方更緊密合作；構建樞紐對樞紐的合作模式，可以建立中亞及東亞與東南亞的新通道。

李家超指，哈薩克是中亞經濟大國，亦是連接中國及歐洲的重要商業及物流樞紐，國內生產總值佔中亞地區六成，哈薩克亦是香港在中亞最大貿易夥伴，香港在當地已有不少投資。

李家超又指，烏茲別克接壤所有中亞國家，是區內經濟增長較快的國家，生產總值每年保持5%以上，全國人口超過3,800萬，是中亞人口最多國家，亦是香港拓展中亞市場的重要夥伴。