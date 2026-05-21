滙控簡化架構提早達標 削3百MD職位 無礙營運

滙豐控股(005)一連兩日舉行投資者日，行政總裁艾橋智透露，去年透過出售業務等方式削減約4,400名全職員工，並因而節省約6億美元成本；他又指，過去1年多有約300名董事總經理(Managing Director，MD)職位因架構重疊而離任，惟營運未受影響之餘，匯報流程及效率更提升。
集團本來目標為今年底把年化成本基礎減少15億美元，艾橋智指目前已減少14億美元，料預下1億美元可在今季內完成，即可提前半年達標；至於私有化恒生銀行後釋放的3億美元列帳基準成本協同效應，將用作投資增長機遇。
艾橋智強調，簡化架構及節省成本措施不會對收入造成任何影響；重申2026至2028年策略目標，力爭2028年收入增長5%，每年平均有形股東權益回報率達17%或以上，以及每股派息比率50%。
艾橋智籲員工勿抵制AI
對於人工智能(AI)對金融業職位的影響，艾橋智指AI將摧毀某些職位，但同時亦會創造新職位，員工應接受AI帶來的變革，而非抵制AI，滙控會再培訓員工以應對這個新挑戰，確保員工具備所需能力以提升效率。渣打集團(2888)行政總裁溫拓思早前則曾警告，AI將令數千個職位流失，渣打將利用技術取代低價值的人力成本。
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