滙控簡化架構提早達標 削3百MD職位 無礙營運

滙豐控股(005)一連兩日舉行投資者日，行政總裁艾橋智透露，去年透過出售業務等方式削減約4,400名全職員工，並因而節省約6億美元成本；他又指，過去1年多有約300名董事總經理(Managing Director，MD)職位因架構重疊而離任，惟營運未受影響之餘，匯報流程及效率更提升。

集團本來目標為今年底把年化成本基礎減少15億美元，艾橋智指目前已減少14億美元，料預下1億美元可在今季內完成，即可提前半年達標；至於私有化恒生銀行後釋放的3億美元列帳基準成本協同效應，將用作投資增長機遇。