據報渣打CEO稱「低價值人力資源」　獲監管機構要求解畫

報道引述一位知情人士稱，香港金管局詢問渣打，這番言論是否意味着渣打試圖把使用AI作為裁員的借口。另有知情人士稱，溫拓思的表態也令渣打倫敦高層管理人員，以及包括印度業務在內的員工感到不安。渣打在印度班加羅爾和金奈等城市約有2.7萬名員工。

報道指，新加坡金融管理局在周三（20日）就此事進行討論，香港金管局則要求該行解釋溫拓思相關言論。知情人士稱，一些監管機構還就各自市場裁員的影響向渣打提出質詢。

早前渣打集團（2888）公布在2030年前削減逾15%的企業職能相關職位，行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示做法非為削成本，而是作投資以取代「低價值人力資源」的言論後。彭博引述知情人士報道，香港和新加坡監管機構已向渣打要求澄清。

香港金管局發言人回覆《am730》表示，局方定期就廣泛的事項與獲授權機構進行溝通，又指不就日常監管對話或猜測性言論置評。

新加坡金管局回覆彭博表示，其「定期就業務關鍵方面與新加坡的大型銀行進行溝通」。根據渣打官網，該行在新加坡約有9000名員工，其最大股東是淡馬錫控股。

渣打聲明回應指，就包括戰略和成長計劃在內的廣泛議題，與監管機構保持定期對話，是常見做法。人才是我們戰略的核心。公司將繼續投資，以創造新職位、推動技能再培訓和職位重新配置。