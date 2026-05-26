瑞銀：企業「出海」仍為未來核心主題 料油價及AI繼續主導市場

瑞銀全球研究指出，中國企業正進入全球化「2.0」階段，出海模式由以出口驅動，轉向本土化運營與供應鏈佈局。在地緣政治、貿易摩擦及國內成長放緩的背景下，出海仍為未來5至10年的核心主題。瑞銀全球研究中國研究主管徐賓表示，因應國內需求放緩與競爭加劇的結構性壓力，料企業將加快構建海外產能布局，隨著「中國加一」等策略推行，多間內地企業已經於東盟等地增加海外產能。
徐賓預計，海外收入成為關鍵成長支撐，非金融類A股公司海外收入佔比從2025年的19%提升至2030年的25%；疊加海外業務更高的毛利率，其正成為盈利增長的重要來源。細分產業，徐賓料新能源供應鏈、汽車供應鏈及工程機械、太陽能等領域的海外外收入成長潛力最強。
料油價短期維持100美元水平 看好韓國及中國股市
瑞銀投資銀行亞太區策略師Karen Hizon表示，儘管受到地緣政治緊張與油價衝擊影響，亞洲股市展現強韌度，不過若各地央行因高油價而加息，可能會拖累亞洲GDP增長0.25至0.5個百分點。Karen Hizon預計，油價及AI兩大主題將繼續主導市場。隨著中東衝突進入第4個月，Karen Hizon料油價短期內將維持100美元水平，對企業盈餘直接衝擊有限，影響僅為負1%，其中航空交通及運輸等行業受最大影響，能源板塊則成為最大贏家。
地區方面，該行料印度、東南亞受影響較大，而中國則相對有韌性。該行偏好北亞市場並看好韓國及中國股市，前者受惠半導體產業推動，而內地方面受油價影響較小、有政策支持，料估值仍具吸引力，在AI、半導體、新能源等主題仍有發展空間。另外，該行對香港及台灣市場持中性看法，並對印度及東南亞市場持謹慎態度。
對於中證監上周宣布對老虎、富途及長橋證券等券商立案調查並作出行政處罰，Karen Hizon認為此次行動有別於2021年互聯網行業強監管，市場悲觀情緒已見頂，雖然全球資金仍低配中國，但倉位較5年前有明顯回升。