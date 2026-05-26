瑞銀：企業「出海」仍為未來核心主題 料油價及AI繼續主導市場

瑞銀全球研究指出，中國企業正進入全球化「2.0」階段，出海模式由以出口驅動，轉向本土化運營與供應鏈佈局。在地緣政治、貿易摩擦及國內成長放緩的背景下，出海仍為未來5至10年的核心主題。瑞銀全球研究中國研究主管徐賓表示，因應國內需求放緩與競爭加劇的結構性壓力，料企業將加快構建海外產能布局，隨著「中國加一」等策略推行，多間內地企業已經於東盟等地增加海外產能。

徐賓預計，海外收入成為關鍵成長支撐，非金融類A股公司海外收入佔比從2025年的19%提升至2030年的25%；疊加海外業務更高的毛利率，其正成為盈利增長的重要來源。細分產業，徐賓料新能源供應鏈、汽車供應鏈及工程機械、太陽能等領域的海外外收入成長潛力最強。