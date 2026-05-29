破百萬美元的婚戒　男子23年前為結婚清倉英偉達股票

近日，在社交媒體Reddit有一名用戶分享了2003年的交易單據3Single Imageaddexpandmore-dots HighlightAttach image Image Width*，透露自己在23年前為了1,000美元購買求婚戒指，清倉英偉達（Nvidia）股票，共67股約970美元。當時67股英偉達股票，如今已破百萬美元。

根據Reddit用戶TheJeffer分享的德美利證券行（Ameritrade）成交單據，他在 2003年4月23日以每股14.48美元的價格，沽清手上67股英偉達股票。在扣除手續費前，67股英偉達股票約970美元，用來購買約1,000美元的婚戒。