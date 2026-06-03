恒生指數半日跌438點　美團跌逾6%(更新)

市場仍關注中東局勢，據報美國喝停以色列進攻黎巴嫩，美國總統特朗普大發雷霆，並爆粗罵以色列總理內塔尼亞胡。人工智能（AI）相關股造好，美股三大指數隔晚再創新高。恒指昨日飆升640點後，今早（3日）回吐低開85點，報25,953點，失守二萬六。恒指低開後，走勢向下，跌幅擴大至逾400點，半日跌438點，報25,599點，成交1,697.55億元。國指跌183點，報8,579點；科指跌122點，報5,076點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌3.9%，報462.8元；美團（3690）跌6.08%，報80.3元；京東（9618）跌3.91%，報115.4元；阿里巴巴（9988）跌2.98%，報127元；百度（9888）跌1.11%，報133.2元；小米（1810）跌3.17%，報28.68元；快手（1024）跌5.02%，報46.52元；網易（9999）跌1.92%，報193.8元。