恒生指數跌405點　美團跌近6%(更新)

市場仍關注中東局勢，據報美國喝停以色列進攻黎巴嫩，美國總統特朗普大發雷霆，並爆粗罵以色列總理內塔尼亞胡。人工智能（AI）相關股造好，美股三大指數隔晚再創新高。恒指昨日飆升640點後，今早（3日）回吐低開85點，報25,953點，失守二萬六。恒指低開後，走勢向下，跌幅擴大至逾400點，半日跌438點，報25,599點。恒指午後維持逾400點跌幅，並曾跌468點，低見25,569點，最終跌405點，收報25,633點，成交3,229.21億元。國指跌166點，報8,596點；科指跌142點，報5,056點。