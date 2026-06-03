恒生指數跌405點　美團跌近6%(更新)

市場仍關注中東局勢，據報美國喝停以色列進攻黎巴嫩，美國總統特朗普大發雷霆，並爆粗罵以色列總理內塔尼亞胡。人工智能（AI）相關股造好，美股三大指數隔晚再創新高。恒指昨日飆升640點後，今早（3日）回吐低開85點，報25,953點，失守二萬六。恒指低開後，走勢向下，跌幅擴大至逾400點，半日跌438點，報25,599點。恒指午後維持逾400點跌幅，並曾跌468點，低見25,569點，最終跌405點，收報25,633點，成交3,229.21億元。國指跌166點，報8,596點；科指跌142點，報5,056點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌3.16%，報466.4元；美團（3690）跌5.97%，報80.4元；京東（9618）跌4.16%，報115.1元；阿里巴巴（9988）跌3.29%，報126.6元；百度（9888）跌1.34%，報132.9元；小米（1810）跌3.51%，報28.58元；快手（1024）跌4.57%，報46.74元；網易（9999）跌1.32%，報195元。
聯想（992）連日創歷史新高後，今日顯著回吐，跌1.66 %，報26.14元。
國際油價回穩，中海油（883）跌0.37%，報27.26元；中石油（857）跌0.56%，報10.69元；中石化（386）跌0.46%，報4.37元。
滙控（005）跌0.2%，報146.9元。
泡泡瑪特（9992）升0.06%，報179.3元。