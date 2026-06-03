新世界K11 MUSEA出租率近98%　五一黃金周旅客消費額增1.25倍

新世界發展（017）K11 Art Mall出租率長期維持100%，K11 MUSEA出租率接近98%。新世界發展表示，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元。

在各商戶類別中，國際奢侈品牌銷售繼續保持強勁，按年增近兩倍，鐘錶珠寶品牌亦按年上升近九成。美妝、運動等一般零售類別，以及新進駐餐廳亦錄得雙位數按年增長。新世界發展指，反映K11 MUSEA的品牌升級計劃見成效。

新世界發展提及，K11 MUSEA內有不少國際奢侈品牌都在五一黃金周前夕完成遷址，並重新亮相，包括Balenciaga的全港首間複式雙層專門店、Delvaux的全新旗艦店及Tory Burch的全港最大精品店等，另有知名香氛品牌SHIRO等高端生活方式品牌；下半年新進駐品牌有Prada及Miu Miu等，將有效刺激整體訪客的消費意欲。