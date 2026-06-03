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財經
出版：2026-Jun-03 11:07
更新：2026-Jun-03 11:07

新世界K11 MUSEA出租率近98%　五一黃金周旅客消費額增1.25倍

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新世界發展表示，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍。

新世界發展表示，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍。

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新世界發展（017）K11 Art Mall出租率長期維持100%，K11 MUSEA出租率接近98%。新世界發展表示，K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元。

在各商戶類別中，國際奢侈品牌銷售繼續保持強勁，按年增近兩倍，鐘錶珠寶品牌亦按年上升近九成。美妝、運動等一般零售類別，以及新進駐餐廳亦錄得雙位數按年增長。新世界發展指，反映K11 MUSEA的品牌升級計劃見成效。

新世界發展提及，K11 MUSEA內有不少國際奢侈品牌都在五一黃金周前夕完成遷址，並重新亮相，包括Balenciaga的全港首間複式雙層專門店、Delvaux的全新旗艦店及Tory Burch的全港最大精品店等，另有知名香氛品牌SHIRO等高端生活方式品牌；下半年新進駐品牌有Prada及Miu Miu等，將有效刺激整體訪客的消費意欲。

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「柏傲莊I」一個四房連天台的高層單位，連兩個車位，以成交價逾5,600萬元出售。

「柏傲莊I」一個四房連天台的高層單位，連兩個車位，以成交價逾5,600萬元出售。

在住宅方面，新世界發展表示,九龍傳統低密度地段的豪宅「PAVILIA ROSA 滶蘊」自命名後市場反應熱切，已上載銷售安排。項目提供109伙，主打三、四房平層大宅及複式大戶，本周四起以招標形式發售65伙低密度大宅。

新世界發展提及，集團與港鐵公司合作發展、位於大圍站上蓋的臨河地標式大型住宅項目「THEPAVILIA FARM 柏傲莊」銷情熾熱。上月招標出售的單位中，「柏傲莊I」一個實用面積1,363平方呎、四房雙套連960平方呎天台的高層B室單位，連兩個車位，以成交價逾5,600萬元及每呎41,086元，創下項目自現樓銷售以來的成交價及呎價新高。截至今年5月31日，「柏傲莊」系列累售367伙，套現逾59億元。

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