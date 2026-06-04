王維基尋傳奇員工 中大尖子寧做「寬頻街霸」3年賺數百萬後失聯

經營HKTVmall的香港科技探索副主席兼創辦人、「魔童」王維基，周三（3日）在社交平台Threads發出「尋人啟事」，尋找一名曾在他旗下香港寬頻（HKBN）任職前線推銷員（俗稱「街霸」）的「傳奇員工」。他憶述這名「街霸」員工與他出自同一中學，以及同為香港中文大學電子工程系畢業生，憑著努力及日灑雨淋工作，每日踩14小時，每月平均收入超過10萬，不到3年成功儲起「第一桶金」賺數百萬，最後為創業離職。王維基希望對方看到帖文後可以聯絡，「好想知道你嘅近況」。

日灑雨淋每日踩14小時 王維基憶述，在2008至2009年間掌管香港寬頻期間發現有一位「街霸」同事「竟然一個月搵十幾萬」，仲要不是巧合，是任職兩年間，每月月入「冇十萬都有八萬」，因而引起他的好奇心，「問人事部攞咗佢個File嚟睇。」 王維基看完其背景後，對於該名「街霸」同事的背景感到震驚，除了同為民生書院畢業生，更與王維基同樣畢業於中文大學電子工程系，更令他感到好奇，「我點可以唔親身見吓呢個人呢？堂堂一個中文大學電子學系嘅畢業生，點解會去做街霸？點解要日曬雨淋？點解要遭人白眼？點解做一個看似沒有前途的工作？」

至二人見面後，該名「街霸」同事向王解釋，任職兩年均選擇在鄰近中大的大學站擺檔，因熟識附近環境加上每日長時間工作，「日日做工作十三、四個鐘頭，由早上九點一路踩到夜晚十一、二點」。惟當時該員工表明於兩個月後離職，全因在過去近3年已成功「搵咗幾百萬」，「已經儲夠錢，可以去創業。」王表示，之後未有再跟該員工聯絡，因此特意發文呼籲，「如果『你』睇到，請PM我，好想知道你嘅近況。」 網民：當年竟然唔留住人材？ 網民均熱議王維基分享的故事，有人好奇「呢啲人材，你當年竟然唔留住佢」、「故事主人翁跟王生都係有拼搏精神的人！」、「我想拜佢為師」。亦有留言指出，「其實大部分香港讀電子/電機都係頂尖聰明既人，呢種人無論做邊行，都會成功的」。也有網民留言分享以往任職前線推銷員經歷，「我第一份工，暑期工就係做街霸」、「我都係第一批HKTV MALL街霸」。