元朗燒賣皇后今最後營業 與業主未達共識38年老字號告終｜結業潮

再有本港老字號食店結業。紮根元朗阜財街38年的港式小食店「元朗燒賣皇后」一直深受街坊歡迎，該店今日(6月4日)突公布因與業主至明天死線前仍未能達到共識，故將會是最後一天服務大家。
「燒賣皇后」於社交平台公布，今日將會是元朗店最後一天服務大家，稱店方一直期盼與業主方面商討一個可供喘息的方案，惟直至明天死線前仍未能達到一個比較貼近現實的共識，在此感謝街坊及顧客38年來陪伴妙舒元朗燒賣皇后成長的每一位。為感謝各位街坊多年支持，憑今日元朗店收據於Facebook、Instagram或者WhatsApp向出示今日收據，可享有網店64折優惠。
「元朗燒賣皇后」前身為「妙舒」小食店，1988年由李林佩君創立，以香菇豬肉燒賣起家，於元朗阜財街設店屹立至今。2010年代，林女士將店鋪交托予第二代掌舵，及後開創品牌「燒賣皇后」，並拓展急凍食品及網店業務，將品牌由街頭小食店延伸至零售市場。除元朗本店，品牌曾在荃灣及淘大設有分店，不過已結業。
去年貼招租告示 每月15萬
早在去年，有網民發現「燒賣皇后」元朗店的舖位貼出招租告示，當時租金叫價高達每月$15萬，並不包括差餉、地租，且每月需額外支付$310管理費，當時坊間已傳出結業危機。