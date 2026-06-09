FM財自 | 納指反彈後再挫？港股要看關鍵位

美股在經歷了上周「黑色星期五」的技術性高位大清洗後，周一(6/8)亞洲時段未見再有恐慌，日股台股韓股收市水平，皆減緩了上周五夜期時段的跌幅。美指期貨周一(6/8)未有再挫一段，反而是窄幅上落，至美股盤前開始明顯反彈回升。

納指周一在超賣後展開反彈，NDX上升456點收在29414點，日高至29697點。市場整體的投機熱度未減，習慣炒底的熱情並未被一棒打醒，周一未有先低後高，反而先行反彈後再挫，看來納指並非調整，轉勢機率不低。

然而，在外圍市場看似沒事的背景下，港股卻依然低位震盪、欲振乏力，今天(6/9)中午前恒指無視美股及夜期反彈，小幅度下跌，科指則靠騰訊、中芯撐升。