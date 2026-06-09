FM財自 | 納指反彈後再挫？港股要看關鍵位

美股在經歷了上周「黑色星期五」的技術性高位大清洗後，周一(6/8)亞洲時段未見再有恐慌，日股台股韓股收市水平，皆減緩了上周五夜期時段的跌幅。美指期貨周一(6/8)未有再挫一段，反而是窄幅上落，至美股盤前開始明顯反彈回升。
納指周一在超賣後展開反彈，NDX上升456點收在29414點，日高至29697點。市場整體的投機熱度未減，習慣炒底的熱情並未被一棒打醒，周一未有先低後高，反而先行反彈後再挫，看來納指並非調整，轉勢機率不低。
然而，在外圍市場看似沒事的背景下，港股卻依然低位震盪、欲振乏力，今天(6/9)中午前恒指無視美股及夜期反彈，小幅度下跌，科指則靠騰訊、中芯撐升。
未來25000點成恒指阻力反壓位
今天(6/9)早段港股的焦點落在權重藍籌騰訊身上，微信發佈關於開發者接入微信AI生態的指引，騰訊股價一度升逾4%，上午最高至468.4元，成為今天早段穩住恒指的最大力量，這不禁讓筆者想起上周二(6/2)恒指衝上 26000點時也是靠騰訊急升。然而隔天回跌，只是一天的激情？這次是否一樣？
當前港股面對的並非估值問題，而是流動性的「降維打擊」，缺乏增量資金，加上上周的資金監管風暴，讓市場擔心後續還有未浮現的措施，實質上已經對跨境理財與南下資金的中長期的影響。在整個板塊(如匯豐、友邦、阿里)遭到地域性資金抽水的背景下，很難扭轉恒指整體低位震盪、甚至重心下移的趨勢。
預期未來25000點成為阻力反壓位，恒指一天未能升逾25000點之上，皆難言港股轉好。
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