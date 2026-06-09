凱基下半年看好AI，維持恒指3萬點目標，薦11股

KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，該行維持年底恒生指數30,000點目標不變，主要由於利好港股的基因素未有改變，並估計若下半年市場波動，亞洲會成為資金避難所。凱基推薦11隻港股，包括中國宏橋(1378)、信置(083)、康方生物(9926)、中遠海控(1919)、騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、優必選(9880)、金風科技(2208)、寧德時代(3750)、建設銀行(939)及中國銀行(3988)。
標指目標上調至8000點
KGI凱基投顧董事長朱晏民表示，美國經濟雖面臨油價與通脹壓力，但AI資本開支已成為主要增長動力，使經濟對消費與能源的依賴下降，支持美國經濟與企業盈利維持韌性。他維持美國2026年GDP增長2.2%預測，並在基本因素改善及估值影響有限的情況下，將標普500目標上調至8,000點，看好AI投資效益持續擴散至更多行業。
KGI凱基國際財富管理主管魏志傑表示，利率見頂、傳統資產相關性失效的宏觀環境下，投資者難以依靠被動持有現金，因此維持「LEAD」策略建議，即「資金挪移」(Liquidity Shift)、「聚焦盈利」(Earnings Focused)、「加碼信用」(Adding Credit)、及「資產分散」(Diversified Assets)。
中國經濟料築底回穩
KGI凱基國際財富管理首席投資總監梁啟棠表示，展望2026年下半年，中國經濟築底回穩，焦點由「高增長」轉向「高能見度」。受惠通縮緩解與寬鬆政策，建議把握四大機遇。一、貿易談判引發波動，實為長線加倉良機；二、加速兌現AI紅利，看好大模型巨頭與機械人；三、避開「內捲」光伏，布局風能與鋰電池龍頭；四、國有大行息差壓力收窄，防守與收息價值突顯。總結來說，應以「科技創新」與「綠色能源」為雙引擎，「穩健金融」作防禦基石，於波動市中穩中求勝。
梁啟棠續指，雖然PMI顯示整體經濟不溫不火，但積極信號正不斷顯現。通縮壓力逐漸消除與房價跌幅從高位大幅收窄，帶動了內地消費信心緩步回溫；同時，美國關稅對出口影響甚微，強勁的貿易盈餘為人民幣匯率提供極大支撐。在預期貨幣政策續偏寬鬆、工業企業利潤加速上揚，以及1.3萬億元超長期特別國債為經濟注入實質動能的背景下，中國經濟正築底回穩期。