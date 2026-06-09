凱基下半年看好AI，維持恒指3萬點目標，薦11股

KGI凱基發布2026下半年環球市場展望，該行維持年底恒生指數30,000點目標不變，主要由於利好港股的基因素未有改變，並估計若下半年市場波動，亞洲會成為資金避難所。凱基推薦11隻港股，包括中國宏橋(1378)、信置(083)、康方生物(9926)、中遠海控(1919)、騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、優必選(9880)、金風科技(2208)、寧德時代(3750)、建設銀行(939)及中國銀行(3988)。

標指目標上調至 8000 點

KGI凱基投顧董事長朱晏民表示，美國經濟雖面臨油價與通脹壓力，但AI資本開支已成為主要增長動力，使經濟對消費與能源的依賴下降，支持美國經濟與企業盈利維持韌性。他維持美國2026年GDP增長2.2%預測，並在基本因素改善及估值影響有限的情況下，將標普500目標上調至8,000點，看好AI投資效益持續擴散至更多行業。