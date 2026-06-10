熱門搜尋:
2026世界盃 吳文忻 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
財經
出版：2026-Jun-10 15:24
更新：2026-Jun-10 15:24

調查：香港打工仔平均使用年假為亞太區第二高　員工傾向頻密「充電」而非放長假

分享：
機構統計亞太區員工放年假的習慣（Deel提供圖片）

機構統計亞太區員工放年假的習慣（Deel提供圖片）

adblk4

上班「吊頸都要唞吓氣」，有機構調查顯示香港僱員於去年平均使用16.5天年假，為亞太區第二高。而香港員工傾向放短假、頻密充電，而非放長假。

一站式全球團隊支薪及人力資源管理平台Deel，針對超過4,500名持亞太區合約的全職員工分析發現，新加坡員工去年平均放19日年假，位列第一。香港員工則平均放16.5日年假。澳洲員工平均放16日年假，儘管澳洲擁有較高的20日法定年假配額。香港員工的年假使用率亦明顯領先，68.6%香港員工使用了至少80%年假配額，僅次於新加坡（77.5%），同時遠高於澳洲（46.5%）和印度（29.9%）。

adblk5

另一方面，香港員工傾向每次申請兩日短假，而非儲起放一次性的長假。港人喜歡配合像即將到來的端午節等公眾假期，會策略性「拼假」，在不影響工作的情況下延長休息時間，達致更佳的身心恢復效果。

2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜農曆新年（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜佛誕（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜端午節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜七一回歸（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜中秋節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜國慶及重陽節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜聖誕節（am730製圖）

反映員工重視身心健康與工作平衡

Deel首席經濟學家Lauren Thomas表示，香港一向被視為工作節奏急速的城市，但數據顯示實際情況更趨平衡。員工不但有休假，更懂得以有助維持長期生產力的方式使用年假。這反映大眾愈來愈重視身心健康與工作表現之間的關係，同時亦為企業帶來啟示。在人才競爭激烈的市場中，能夠提供靈活安排與建立信任文化的企業，更有機會建立高效且滿意度更高的團隊。

2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2026年公眾假期請假攻略｜（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務