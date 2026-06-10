調查：香港打工仔平均使用年假為亞太區第二高　員工傾向頻密「充電」而非放長假

上班「吊頸都要唞吓氣」，有機構調查顯示香港僱員於去年平均使用16.5天年假，為亞太區第二高。而香港員工傾向放短假、頻密充電，而非放長假。 一站式全球團隊支薪及人力資源管理平台Deel，針對超過4,500名持亞太區合約的全職員工分析發現，新加坡員工去年平均放19日年假，位列第一。香港員工則平均放16.5日年假。澳洲員工平均放16日年假，儘管澳洲擁有較高的20日法定年假配額。香港員工的年假使用率亦明顯領先，68.6%香港員工使用了至少80%年假配額，僅次於新加坡（77.5%），同時遠高於澳洲（46.5%）和印度（29.9%）。

另一方面，香港員工傾向每次申請兩日短假，而非儲起放一次性的長假。港人喜歡配合像即將到來的端午節等公眾假期，會策略性「拼假」，在不影響工作的情況下延長休息時間，達致更佳的身心恢復效果。