內地市監局約談五大電商　包括淘寶京東　涉虛假宣傳

當局指，淘寶天貓平台5月起在媒體和應用程序端廣泛宣傳618百億補貼活動，但監管部門向平台了解，百億補貼並非618期間平台投入百億資金補貼消費者，實際是一項長期的營銷活動，平台多次拒絕提供今次618活動期間投入的實際補貼金額，以及平台和商家之間的出資比例。平台未在顯著位置公開展示百億補貼活動規則，百億補貼頻道內部分商品未展示實際銷售者信息。

央視報道指，北京市市場監督管理局約談淘寶天貓、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「618」期間網絡集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。

至於京東的百億補貼和百億農補活動，規則中未展示促銷期限，未明確投入的實際補貼金額以及平台及商家間的出資比例，且無法提供證明材料。而百億超市就未展示活動規則。

另外，拼多多推出「百億補貼」活動，但未在規則中明確投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例，無法提供相關證明材料。當局指，在拼多多促銷規則中，單方面免除了平台的法定責任。

北京市市場監督管理局強調，各平台要深刻認識「內捲式」競爭的危害，將捲補貼、捲價格轉向比創新、比服務，促進平台與平台內經營者、勞動者共贏發展。