大新上調本港全年經濟增長預測至2.8% 料下半年恒指有望挑戰27400點

大新金融集團今日發表2026年下半年經濟及市場展望，鑑於美伊衝突前景仍存在不明朗因素，集團預計油價或會在高位徘徊一段時間， 或推升環球通脹預期。本港方面，集團上調本港今年經濟增長預測至2.8%；隨著市場氣氛改善，恒生指數下半年有望挑戰27,400點，而樓價全年或升約10%。
大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動，以及中央政策刺激空間或有限和企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指今日一度跌穿24000點，惟溫嘉煒仍相信港股在該水平仍有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。
板塊方面，大新看好受惠於聯儲局減息預期降溫的金融業、受惠國際油價高企的的上游原油企業、人工智能模型及機械人持續取得進展的資訊科技業、及創新醫藥發展強勁的醫療保健板塊。
預計全年二手樓價有望升約一成
樓市方面，大新指本港住宅樓市顯著反彈，今年頭四個月累計升5.7%，租金再創新高，隨著內地買家再度轉趨活躍，加上利率平穩、租金上升及一手住宅潛在供應回落，集團預計全年二手樓價有望上升約10%。商業房地產方面，集團指核心區零售物業空置率已回落，惟非核心區零售物業仍面臨壓力。
另外，大新預計聯儲局可能於今年第三至第四季加息一次，考慮到本港樓市仍剛剛復蘇，其他貸款需求亦正在慢慢改善，以及貸款需求以及資金供應等情況，銀行未必需要即時跟隨上調港元最優惠利率(P)。