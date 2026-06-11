大新上調本港全年經濟增長預測至2.8% 料下半年恒指有望挑戰27400點

大新金融集團今日發表2026年下半年經濟及市場展望，鑑於美伊衝突前景仍存在不明朗因素，集團預計油價或會在高位徘徊一段時間， 或推升環球通脹預期。本港方面，集團上調本港今年經濟增長預測至2.8%；隨著市場氣氛改善，恒生指數下半年有望挑戰27,400點，而樓價全年或升約10%。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，港股估值接近10年平均水平，人工智能概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動，以及中央政策刺激空間或有限和企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間。雖然恒指今日一度跌穿24000點，惟溫嘉煒仍相信港股在該水平仍有一定支持，預計恒指下半年有望挑戰27,400點。