恒生指數升124點　未企穩二萬五　紫金黃金國際升一成半(更新)

中東局勢降溫，美國和伊朗達成和平協議，油價急跌，美股三大指數上周五造好。恒指今早延續上周五反彈走勢，今早（15日）高開283點，報25,001點，重返兩萬五關。恒指高開後，升幅曾一度擴大至329點，高見25,047點，其後升幅不斷收窄，逐步縮至僅升78點，低見24,796點，半日升111點，報24,829點。恒指午後初段維持逾百點升幅，最終升124點，收報24,842點，未企穩二萬五，成交2,833.53億元。國指升1點，報8,375點；科指升60點，報4,765點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.86%，報459.6元；美團（3690）升0.45%，報78.25元；京東（9618）跌0.09%，報112.5元；阿里巴巴（9988）跌0.82%，報109.3元；百度（9888）跌0.78%，報114.7元；小米（1810）升0.23%，報26.26元；快手（1024）升0.79%，報46.24元；網易（9999）升0.4%，報200.4元。