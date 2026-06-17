受內地經濟數據差拖累 內需股領跌 恒指挫348點

受內地消費數據差影響，加上有分析指，至少有總值2,550億元股票將在7月迎來禁售期屆滿，是今年餘下時間規模最高的一個月。港股昨備受壓力，恒指最多曾跌464點，收市前跌幅收窄至348點，收報24,493點。另外，市場預期聯儲局今次將按兵不動，故焦點落在新任主席沃什上場後首次主持議息會議的觀點。

多隻重磅科技股拖低大市，騰訊(700)、阿里巴巴(9988)及小米(1810)同跌逾2%，美團(3690)則挫3.7%。此外，受累於內地內需呈轉弱跡象，5月零售銷售由升轉跌，按年倒退0.6%，自2022年末以來首次出現倒退，並低於市場預期的0.2%跌幅。拖累內需股走弱，海底撈(6862)及李寧(2331)同跌逾3%，百威亞太(1876)亦插近3%，華潤啤酒(291)更挫跌4.5%。