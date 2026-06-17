受內地經濟數據差拖累 內需股領跌 恒指挫348點

受內地消費數據差影響，加上有分析指，至少有總值2,550億元股票將在7月迎來禁售期屆滿，是今年餘下時間規模最高的一個月。港股昨備受壓力，恒指最多曾跌464點，收市前跌幅收窄至348點，收報24,493點。另外，市場預期聯儲局今次將按兵不動，故焦點落在新任主席沃什上場後首次主持議息會議的觀點。
多隻重磅科技股拖低大市，騰訊(700)、阿里巴巴(9988)及小米(1810)同跌逾2%，美團(3690)則挫3.7%。此外，受累於內地內需呈轉弱跡象，5月零售銷售由升轉跌，按年倒退0.6%，自2022年末以來首次出現倒退，並低於市場預期的0.2%跌幅。拖累內需股走弱，海底撈(6862)及李寧(2331)同跌逾3%，百威亞太(1876)亦插近3%，華潤啤酒(291)更挫跌4.5%。
對於聯儲局利率預測，法興亞太區研究主管及首席經濟學家姚煒昨預計，美國今年GDP增長2.3%，同時聯儲局在今明兩年維持利率於3.63厘不變。亞洲方面，該行將內地GDP增長預測由4.7%調低至4.6%；並看好南韓及台灣今年經濟表現，前者GDP增長預測為2.6%；後者則為9.5%。此外，針對近日中東局勢發展有新突破，姚煒預期今年油價大部分時間仍然會維持在每桶80美元水平。
港股方面，本港IPO熱潮持續，新股由去年6月1日至今首日上市平均錄得46%正回報。惟法興亞洲股票策略主管Frank BENZIMRA對新股IPO長遠看法較為保守，建議投資者關注解禁後的下行風險。
姚煒認為，大型科技公司持續加大力度投資AI，惟目前市場尚未出現過度槓桿，料短期未見明顯泡沫風險。該行預計AI投資熱潮仍處於早期擴張階段，並足以支撐美股及亞洲科技出口經濟，建議投資者將重點焦慮企業獲利兌現能力，而非單純估值。