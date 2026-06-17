恒生指數跌181點　快手逆市升逾7%(更新)

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄，中東局勢開始明朗，美國三大指數個別發展，其中道指創歷史新高，納指則走勢反覆。恒指昨日跌近350點後，今早（17日）輕微高開1點，報24,495點。恒指輕微高開後，走勢反覆，曾升最多66點，高見24,560點後，大市走勢轉跌，半日跌89點，報24,403點。恒指午後初段繼續受壓，跌幅再度擴大至逾200點，曾跌最多239點，低見24,254點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌181點，收報24,312點，成交2,704.12億元。國指跌96點，報8,144點；科指升10點，報4,669點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.45%，報445.4元；美團（3690）跌1.2%，報74.4元；京東（9618）跌0.45%，報111.1元；阿里巴巴（9988）跌0.09%，報106.9元；百度（9888）升1.36%，報112.2元；小米（1810）跌0.94%，報25.42元；快手（1024）升7.34%，報47.7元；網易（9999）跌0.05%，報195.5元。
國際油價從高位回落，中海油（883）跌3.14%，報22.84元，中石油（857）跌0.61%，報9.73元；中石化（386）跌0.7%，報4.25元
建滔積層板（1888）遭建滔集團（148）折讓逾一成減持，建滔積層板升3.09%，報88.55元。
聯想（992）跌2.28%，報24.88元。
滙控（005）升1.37%，報148元。友邦（1299）跌0.2%，報75.05元。
泡泡瑪特（9992）跌2%，報171.3元。