恒生指數跌181點　快手逆市升逾7%(更新)

美國與伊朗宣布達成停戰諒解備忘錄，中東局勢開始明朗，美國三大指數個別發展，其中道指創歷史新高，納指則走勢反覆。恒指昨日跌近350點後，今早（17日）輕微高開1點，報24,495點。恒指輕微高開後，走勢反覆，曾升最多66點，高見24,560點後，大市走勢轉跌，半日跌89點，報24,403點。恒指午後初段繼續受壓，跌幅再度擴大至逾200點，曾跌最多239點，低見24,254點，尾市跌幅稍微收窄，最終跌181點，收報24,312點，成交2,704.12億元。國指跌96點，報8,144點；科指升10點，報4,669點。