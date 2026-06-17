滙豐與Google母企合作應用AI　料帶來逾1億美元收益

滙豐控股（005）表示，將谷歌（Google）母公司Alphabet展開多年合作，將使用谷歌雲端（Google Cloud）在營運中應用人工智能（AI），預計每個項目將產生超過1億美元的收入或提升效率。滙控指，這項為期多年的合作，將使公司在未來兩年實現200多個新的應用AI場景。
據彭博報道指，滙豐是首批公布如何使用AI，來創造收入並提高效率的銀行之一。該行將與谷歌雲和谷歌DeepMind的工程團隊合作，利用谷歌最新AI，包括Gemini模型和Gemini企業代理平台，來建立新的AI工具和程序。
早前彭博引述消息報道，因為AI影響，滙豐考慮在未來幾年裁減約20,000個職位，約佔員工總數的10%，該行行政總裁艾橋智表示，即使AI得到更廣泛應用，人仍將是銀行的核心。報道指艾橋智的言論旨在安撫員工，因為之前業界一些言論曾引發員工對就業保障的擔憂。
滙控早前宣布任命David Rice為首位首席人工智能官（Chief AI Officer），該職位將為滙控在應用AI方面，提供明確領導。
滙控曾表示，任命是集團策略的一部分，旨在大規模部署人工智能，令所有員工都能使用生成式AI工具，簡化流程、程序和政策，並為面向客戶的員工配備所需的AI工具，以提供更個人化的服務。