滙豐與Google母企合作應用AI　料帶來逾1億美元收益

滙豐控股（005）表示，將谷歌（Google）母公司Alphabet展開多年合作，將使用谷歌雲端（Google Cloud）在營運中應用人工智能（AI），預計每個項目將產生超過1億美元的收入或提升效率。滙控指，這項為期多年的合作，將使公司在未來兩年實現200多個新的應用AI場景。

據彭博報道指，滙豐是首批公布如何使用AI，來創造收入並提高效率的銀行之一。該行將與谷歌雲和谷歌DeepMind的工程團隊合作，利用谷歌最新AI，包括Gemini模型和Gemini企業代理平台，來建立新的AI工具和程序。