美聯儲主席沃什首次主持議息　或不參與點陣圖預測分析

美聯儲即將本港時間周四（17日）凌晨，公布議息會議結果，由新任主席沃什（Kevin Warsh）首次主持議息會議。聯儲局亦將公布最新聯邦基金利率預測點陣圖，顯示各聯儲局官員對利率走勢的預測。據CNBC報道，市場預料沃什或不參與點陣圖，可能是他覺得自己尚未做好準備；亦可能是他不喜歡點陣圖。

報道提及，沃什曾表示反對點陣圖及其他前瞻性預測，認為這些方式限制聯儲局的決策。若沃什拒絕給出點陣圖預測，將與聯儲局在金融危機後近14年的實慣例背道而馳。