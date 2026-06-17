美聯儲主席沃什首次主持議息　或不參與點陣圖預測分析

美聯儲即將本港時間周四（17日）凌晨，公布議息會議結果，由新任主席沃什（Kevin Warsh）首次主持議息會議。聯儲局亦將公布最新聯邦基金利率預測點陣圖，顯示各聯儲局官員對利率走勢的預測。據CNBC報道，市場預料沃什或不參與點陣圖，可能是他覺得自己尚未做好準備；亦可能是他不喜歡點陣圖。
報道提及，沃什曾表示反對點陣圖及其他前瞻性預測，認為這些方式限制聯儲局的決策。若沃什拒絕給出點陣圖預測，將與聯儲局在金融危機後近14年的實慣例背道而馳。
路透引述道明證券（TD Securities）的分析師預料，沃什或不參與點陣圖，是因為盡量減少在6月點陣圖透露出他鷹派的立場；而摩根大通首席美國經濟學家（Chief U.S. Economist）Michael Feroli則認為，如果沃什不參與點陣圖，看起來像他惡意反對（spiteful dissent）委員會。
有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos早前指，沃什曾表示自己對美聯儲的建議，精簡為一句話「多思考，少說話」。沃什一直主張聯儲局應減少發言，因為局方發言會影響市場，乃至消費者的借貸成本。沃什的言論有別於聯儲局以往講求提升透明度、加強溝通，以提升貨幣政策效果的觀點。