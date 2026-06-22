新股市場迎高峰 本周11隻新股掛牌 共集資逾240億 海清智元成焦點

本周新股市場迎來新一波上市高峰，周一(22日)至周五(26日)共11隻新股上市，合共集資逾240億元，涵蓋工業、醫療保健及資訊科技器材等多個板塊。其中，海清智元(1392)、星源材質(6067)和華健未來(6132)超額認購逾800至7,000倍，首日掛牌股價有望向上，勢成為市場焦點新股。 今天(22日)打頭陣掛牌為多光譜AI技術企業海清智元超額認購逾7,000倍，暗盤升逾2倍，預期今天首日掛牌可望延續暗盤升勢。明天(23日)為鋰電池隔膜製造商星源材質及臨床階段生物科技公司華健未來掛牌，兩者超額認購逾800倍至1,100倍，兩隻新股於上市前的暗盤有望向上。

本周五6隻新股上市 本周三(24日)上市分別有麥科醫藥(2335)、仙工智能(6106)，麥科醫藥屬於尚未產生收入、以18A章上市的創新藥企。至於本周五(26日)為新股掛牌高峰日，有6隻新股上市，單計這6隻新股已合共集資逾190億元；領益智造(1688)、聖邦股份(3661)、芯碁微裝(9630)採取「A+H」雙重上市模式，MERDEKA GOLD-DRS(6228)則為印尼上市公司，是次以預託證券形式在港第二上市；中科聞歌(1956)與科拓股份(2272)則為依據港交所《上市規則》18C章上市的特專科技企業，該6隻新股於明天(23日)截至認購。