港鐵商場派2.2萬份優惠券總值710萬元 6.29中午12時開搶 (附詳情)

港鐵商場宣布推出夏日購物狂歡活動，旗下多個商場將大派總值710萬港元、超過2.2萬份的電子優惠券，並於6月29日中午12時起在MTR Mobile應用程式開搶。(公關圖片)

港鐵商場宣布推出夏日購物狂歡活動，旗下多個商場將大派總值710萬港元、超過2.2萬份的電子優惠券，並於6月29日中午12時起在MTR Mobile應用程式開搶。此外，活動期間更推出消費滿額送優惠券、Mastercard卡簽賬夾彩蛋遊戲，以及由多位歌手演出的晚間音樂會。

港鐵商場宣布，「一Click即搶」活動將於6月29日中午12時開搶，合共派出總值710萬港元、超過2.2萬份電子優惠券。MTR Mobile會員只需於6月29日中午12時起登入MTR Mobile應用程式，點選「優惠」頁面內的「一Click即搶」活動，即有機會以先到先得形式免費領取電子優惠券。是次活動獎賞包括500元港鐵商場時裝及指定美容品牌電子優惠券，以及合共300元港鐵商場指定電子優惠券。

消費滿800元送300元優惠券

「夏日大激賞」推廣活動亦將登場。由7月1日至8月31日，MTR Mobile會員在德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、THE SOUTHSIDE 及連理街的參與商戶（超級市場及服務類別除外），以電子貨幣單一消費滿800元並成功賺取MTR分，即可獲贈合共300元港鐵商場指定電子優惠券。