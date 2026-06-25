恒生指數半日跌321點　阿里巴巴跌逾4%(更新)

市場憂慮美國聯儲局今年內加息，美股隔晚先升後回，標指及納指更倒跌。恒指昨日稍為反彈後，今早（25日）低開23點，報23,388點。恒指開市，已是高位所在，大市走勢隨即向下，跌幅曾擴大至407點，低見23,004點，一度跌至兩萬三關口，半日跌321點，報23,090點，成交1,743.08億元。國指跌145點，報7,619點；科指跌74點，報4,404點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.26%，報423.4元；美團（3690）跌1.62%，報66.65元；京東（9618）跌2.62%，報98.45元；阿里巴巴（9988）跌4.23%，報95.2元；百度（9888）跌3.55%，報103.3元；小米（1810）跌3.57%，報22.14元；快手（1024）跌1.07%，報42.46元；網易（9999）跌1.94%，報182元。